، تعرف على آخر أرقام حصاد فيروس كورونا حول العالم ،

محمد بن مسعود - الدمام - أودى وباء "كوفيد-19" بحياة أكثر من رُبع مليون نسمة

يواصل فيروس كورونا المستجد تفشّيَه وحصد الأرواح رغم الإجراءات الاحترازية التي طبّقتها العديد من البلدان حول العالم.

وأودى وباء "كوفيد-19" بحياة أكثر من رُبع مليون نسمة؛ ما يزيد على 85 بالمئة منهم في أوروبا والولايات المتحدة لوحدهما، منذ ظهر فيروس كورونا المستجدّ للمرة الأولى في الصين في ديسمبر الماضي، وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس ليل الاثنين استنادًا إلى مصادر رسمية.

وفيما يلي أبرز التطورات الخاصة بفيروس كورونا عربيًّا ودوليًّا:

- وزارة الصحة السعودية: شفاء 955 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 5431.

- ولاية نيويورك الأميركية تسجل 230 وفاة بفيروس كورونا المستجد.

- وزارة الصحة المصرية: تسجيل 388 إصابة جديدة بفيروس كورونا و16 حالة وفاة.

- وزارة الصحة الجزائرية: تسجيل 190 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 وفيات.

- الأردن يعلن عدم تسجيل إصابات جديدة داخل حدوده لليوم الثامن على التوالي، وتسجيل 6 حالات قادمة من الخارج.

- إحصاءات رسمية: المملكة المتحدة أول بلد أوروبي يتجاوز عتبة الـ30 ألف وفاة بفيروس كورونا.

- السلطات في نيويورك تبلغ عن تسجيل أكثر من 1700 وفاة بفيروس كورونا في دور رعاية المسنين لم يبلغ عنها سابقًا.

- هولندا تسجل 317 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و86 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 41 ألفًا و87 مصابًا.

- اليمن يسجل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ووفاة واحدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 21، والوفيات إلى 3.

- وزارة الصحة البحرينية: تسجيل 146 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و18 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية.

- وزارة الصحة الكويتية: تسجيل 526 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 5804.

- الهند تسجل 195 وفاة، و3900 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

- وزارة الصحة القطرية: تسجيل 951 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

- وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا بين الوافدين من غينيا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 741.

- وزارة الصحة العُمانية: تسجيل 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك يصبح عدد الحالات المسجلة في السلطنة 2735.

- وزارة الصحة الإماراتية: تسجيل 462 إصابة جديدة بفيروس كورنا، و187 حالة شفاء، و9 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.

- تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في تونس، ليصبح إجمالي الإصابات 1018.

- سجلت الولايات المتحدة، مساء الاثنين، وفاة 1015 شخصًا من جراء فيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، في أدنى حصيلة وفيات يومية تسجل في هذا البلد منذ شهر؛ بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز.

- 92 وفاة جديدة في روسيا بسبب فيروس كورونا، وتسجيل 10102 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

- أظهرت بيانات لجنة الصحة الوطنية في الصين، الثلاثاء، أن البلاد سجلت حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا في الرابع من مايو؛ انخفاضًا من 3 إصابات في اليوم السابق.

- أعلنت نيوزلندا، الثلاثاء، أنها لم تسجل أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لليوم الثاني على التوالي.

- مجلس الشيوخ الفرنسي يصوت ضد خطة الحكومة لرفع الحجر الصحي في البلاد.

- وزارة الصحة العراقية: تسجيل وفاة واحدة، و55 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

- وزارة الصحة المغربية: 5 وفيات و150 إصابة جديدة بكورونا، ليبلغ مجموع الإصابات 5053.

- وزارة الصحة المصرية: 7 وفيات و348 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

- إيطاليا: 195 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ومجموع الوفيات يتجاوز 29 ألفًا.

وزارة الصحة الجزائرية: تسجيل 174 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ووفاتين، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.فيروس كورونا الجديد