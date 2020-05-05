شكرا لمتابعة خبر عن الغذاء والدواء تصدر توضيحًا بشأن استخدام مخلفات المسالخ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): أوضجت هيئة الغذاء والدواء أن نظام الأعلاف ولائحته التنفيذية والمواصفات المعتمدة تحظر استخدام مخلفات المسالخ وجميع نواتجها الثانوية في أعلاف الحيوانات المجترة والدواجن. أوضجت هيئة الغذاء والدواء أن نظام الأعلاف ولائحته التنفيذية والمواصفات المعتمدة تحظر استخدام مخلفات المسالخ وجميع نواتجها الثانوية في أعلاف الحيوانات المجترة والدواجن. وأكدت أن الاستخدام الوحيد المسموح به للنواتج الثانوية لمسالخ الدواجن والتي يتم تصديرها خارج المملكة محدود وبنسبة معينة في أعلاف الأحياء المائية فقط. كما ورد في المواصفات المحلية والعالمية ولا يسمح باستخدامها في أي نوع آخر من الحيوانات المنتجة لغذاء الإنسان.

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