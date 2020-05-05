شكرا لمتابعة خبر عن مشاكل زواج أحد أسباب الوفيات المفاجئة للرجال والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):كشف الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أن أحد أسباب الوفيات المفاجئة للرجال هي الزواج المرتبط بكثرة المشكلات.
وردّ " النمر" على سؤال من مريض، قائلًا: " أنا مريض بالضغط، وزوجتي تؤذيني عاطفيًّا وترفع ضغطي دائمًا بلسانها الطويل حتى في رمضان، فماذا أفعل معها؟ " .
وقال: "انجُ بنفسك.. فقد ثبت علميًّا أن الزواج غير السعيد (كثير المشاكل) من أسباب الوفيات المفاجئة عند الرجال ".
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