شكرا لمتابعة خبر عن مشاكل زواج أحد أسباب الوفيات المفاجئة للرجال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

كشف الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أن أحد أسباب الوفيات المفاجئة للرجال هي الزواج المرتبط بكثرة المشكلات.

وردّ " النمر" على سؤال من مريض، قائلًا: " أنا مريض بالضغط، وزوجتي تؤذيني عاطفيًّا وترفع ضغطي دائمًا بلسانها الطويل حتى في رمضان، فماذا أفعل معها؟ " .

وقال: "انجُ بنفسك.. فقد ثبت علميًّا أن الزواج غير السعيد (كثير المشاكل) من أسباب الوفيات المفاجئة عند الرجال ".