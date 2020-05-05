شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. لحظة تحقق رجال الأمن من تصاريح التنقل عبر تطبيق "توكلنا " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): يباشر الأمن العام بالتعاون مع الهيئة يباشر الأمن العام بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، ميدانياً التحقق من تصاريح التنقل لبعض الفئات المستثناة من منع التجول عبر تطبيق ( توكلنا ) في نسخته التجريبية. ونشر الأمن العام، مقطع فيديو، يكشف قيام رجال الأمن بالتحقق من التصاريح عبر التطبيق في الميدان، حيث يتم قراءة التصاريح بمسح الباركود أو إدخال رقم الهوية الوطنية أو الإقامة.

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