شكرا لمتابعة خبر عن مخاوف من تفشي كورونا في تجمعات العمالة بأبها وخميس مشيط(فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشفت تقارير تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، عن مخاوف البعض من تفشي فيروس كورونا في تجمعات العمالة بـ أبها و خميس مشيط.

ذكرت التقارير أن الوافدين، متكدسين أمام البنوك لتحويل مبالغ مالية إلى بلادهم، وشهدنا الكمامات داخل البنوك والمعقمات.

وأضافت : ويكتظ السوق بالعمالة، هناك عدم التزام ونظافة في المطاعم، وقبل منع التجول بساعات تشهد المنطقة انخفاض في عدد المتواجدين في الشارع.