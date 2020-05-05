شكرا لمتابعة خبر عن مخاوف من تفشي كورونا في تجمعات العمالة بأبها وخميس مشيط(فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):كشفت تقارير تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، عن مخاوف البعض من تفشي فيروس كورونا في تجمعات العمالة بـ أبها و خميس مشيط.
ذكرت التقارير أن الوافدين، متكدسين أمام البنوك لتحويل مبالغ مالية إلى بلادهم، وشهدنا الكمامات داخل البنوك والمعقمات.
وأضافت : ويكتظ السوق بالعمالة، هناك عدم التزام ونظافة في المطاعم، وقبل منع التجول بساعات تشهد المنطقة انخفاض في عدد المتواجدين في الشارع.
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