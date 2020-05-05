"الداخلية" تُحذر سالكي طرق الجوف من الغبار الكثيف

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الرياض - علي القحطاني - الجوف (صدى): نبّهت القوات الخاصة لأمن الطرق، مستخدمي الطرق بمنطقة الجوف، بوجود غبار كثيف. نبّهت القوات الخاصة لأمن الطرق، مستخدمي الطرق بمنطقة الجوف، بوجود غبار كثيف. ودعت قوات أمن الطرق، إلى أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظراً للغبار الكثيف الذي تشهده معظم الطرق بالمنطقة والذي يحد من مدى الرؤية الأفقية في غالبية المواقع. وحذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من الأتربة المثارة المصحوبة بشبه انعدام في الرؤية على الجوف، حتى الـ11 مساء اليوم الثلاثاء.

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