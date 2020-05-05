خالد النمر: إدمان الحشيش يصيب الشباب بجلطات الدماغ

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): حذر الدكتور خالد النمر؛ استشاري القلب، من خطوة إدمان الحشيش، ومشروبات الصودا. حذر الدكتور خالد النمر؛ استشاري القلب، من خطوة إدمان الحشيش، ومشروبات الصودا. وقال "النمر": "إدمان الحشيش يزيد من عدم انتظام نبضات القلب وحدوث جلطات الدماغ في الشباب". وتابع : "من يتناولون مشروبات الصودا المُحلاّة يومياً أكثر عرضة للأصابة بأمراض القلب ممن يتناولونها مرة شهريا فأقل".

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