شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على حفر الباطن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حفر الباطن (صدى):

تشهد محافظة حفر الباطن، مساء اليوم، هطول أمطارًا غزيرة، مصحوبة برياح سطحية.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من الأمطار الغزيرة على المنطقة الشرقية مصحوبة بنشاط في الرياح وتساقط برد وسيول، حتى العاشرة مساء اليوم الثلاثاء.