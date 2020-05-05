شكرا لمتابعة خبر عن "بلومبيرغ" تؤكد نجاح المملكة في التعامل مع "كورونا" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وكالات (صدى):

سلّطت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، الضوء على نجاح المملكة في التعامل مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأوضحت أن سبب هذا النجاح، يرجع إلى الفحص الواسع ومعدل الأعمار وقدرات العناية المركزة، وهي العناصر الرئيسية التي أسهمت في انخفاض أعداد الوفيات لديها.

وكشف التقرير، أعن دول معينة لديها أدنى معدلات وفيات بين البلدان التي تشهد انتشاراً للفيروس بشكل كبير، وأول تلك الدول سنغافورة حيث يقل عدد الوفيات عن 0.1% من الإصابات المبلغ عنها.

وتأتي المملكة والإمارات العربية المتحدة وبيلاروسيا خلف سنغافورة مباشرة، حيث يتم حساب هذه المعدلات من الأرقام الرسمية المبلغ عنها ذاتياً من قبل الدول، بينما تعرضت بيلاروسيا لانتقادات لعدم الإبلاغ عن بياناتها.