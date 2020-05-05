شكرا لمتابعة خبر عن إجراءات مشددة لمنع استغلال مناديب توصيل الطلبات لتصاريح التجول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أشارت أنباء إلى أن الأمن العام وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات؛ اتفقوا على اتخاذ إجراءات عاجلة؛ لمنع استغلال تصاريح التجول للمناديب في تطبيقات توصيل الطلبات الإلكترونية.

وحيث تشدد الإجراءات على ضرورة عدم استخدام أي مندوب لغرض التجول في أوقات المنع؛ دون وجود طلب نشط للعملاء.

يذكر أنه يمكن لرجال الأمن التأكد من طلبات المناديب بالتصريح الموحد، الذي يحمل شعار المنصة والتوقيع والختم الرسمي، والتحقق من البطاقة الإلكترونية المدمجة في التطبيق، والتي تبين حالة المندوب، وأنه نشط ولديه تطبيق ساري المفعول لتوصيله.

ويأتي ذلك في أعقاب القبض على عدد من العاملين بتطبيقات التوصيل وهم يقومون بتهريب أشخاص بالمركبات أثناء فترة الحظر.