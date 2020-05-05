شكرا لمتابعة خبر عن متحدثة التعليم توجه رسالة مؤثرة للمعلمين والمعلمات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وجهت المتحدثة الرسمية باسم وزارة التعليم؛ ابتسام الشهري، رسالة مؤثرة إلى المعلمين والمعلمات لشكرهم على جهودهم خلال أزمة فيروس وجهت المتحدثة الرسمية باسم وزارة التعليم؛ ابتسام الشهري، رسالة مؤثرة إلى المعلمين والمعلمات لشكرهم على جهودهم خلال أزمة فيروس كورونا وقالت "الشهري" عبر حسابها الرسمي على "تويتر" :"زملائي وزميلاتي المعلمين والمعلمات:هذا الظرف الاستثنائي لجائحة #كورونا هتفتم فيه باسم الوطن ملبّين نداءه لخدمة أبنائكم وبناتكم لاستكمال رحلتهم التعليمية عن بُعد، فشكراً لكل ما بذلتموه". وتابعت:"بكم وبهذا الجيل الواعد يرتقي الوطن، ونرفع بسواعد أبنائه رايةً ترفرف بعز وفخر".

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