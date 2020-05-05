شكرا لمتابعة خبر عن شاهد عاصفة ترابية حولت النهار إلى ليل في القريات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القريات (صدى): رصد مقطع فيديو الأجواء التى شهدتها محافظة القريات، اليوم الثلاثاء. رصد مقطع فيديو الأجواء التى شهدتها محافظة القريات، اليوم الثلاثاء. وأظهر المقطع تعرض المحافظة لموجة غبار كثيفة تسبب في تدني في مدى الرؤية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد عاصفة ترابية حولت النهار إلى ليل في القريات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.