شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. المطلق يوضح الحكمة من تعجيل الفطور وتأخير السحور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضح معالي الشيخ عبدالله المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، الحكمة من تعجيل الفطور وتأخير السحور.

وقال ،خلال لقاء مذاع على قناة الإخبارية، أن الهدف من تعجيل الفطور وتأخير السحور، هو تميز الواجب، ومنع التشدد المزمزم الذى قد يدفع البعض لتأخير الإفطار لوقت حتى بعد غروب الشمس، والإمساك قبل أذان الفجر.

وأكد أن النبي صلي الله عليه وسلم نهى عن هذا الأمر، ودعا إلى تعجيل الفطور وتأخير السحور.