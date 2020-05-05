شكرا لمتابعة خبر عن الشيخ خالد بن أحمد: الأمير سعود الفيصل كان يرد الإساءة بأخلاقه فيجعل الآخر قذمًا أمامه (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح سمو الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، وزير خارجية البحرين سابقًا، أن الأمير سعود الفيصل كان عندما يسمع الإساءة أو رأي مخالف لم يكن يحزن وإنما يجاوب بكل احترام وهدوء حتى يصبح الطرف الآخر قزم أمامه.

وأضاف خلال برنامج "الراحل"، إن سموه كان يُحجّم الطرف الآخر بأخلاقه وبأسلوبه هو دون أن يُغير نبرة صوته، مضيفًا: " يشوف الإساءة تأتيني أنا، فيلتفت لي ويقول: اسمح لي أجاوب عنك، ويجيب باحترام واقتدار يدفع المسيئين إلى المجيء للاعتذار لي وله " .

وتابع: " كان الأمير الراحل رجلا مخضرما، يعرف ما الذي يُردّ عليه، وما الذي لا يُرد عليه، ويقف موقفا واضحا من أي أمر يسيء للمملكة أو دول مجلس التعاون الخليجي " .