شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو ..دور الأمير تركي الفيصل في وقف إطلاق النار بالحرب العراقية الإيرانية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال الأمير تركي الفيصل، شقيق الأمير الراحل سعود الفيصل، وزير الخارجية سابقا، إن الأمير الراحل شارك في عدة مجالات وأنشطة خلال فترة الحرب العراقية الإيرانية، وذلك من خلال الأمم المتحدة، لإيجاد وسيلة لوقف إطلاق النار بين البلدين.

وأضاف، خلال برنامج الراحل المذاع على قناة روتانا خليجية، أن مندوب الأمم المتحدة حينها اتصل بشقيقه وأبلغه بأن الجانب الإيراني مستعد لوقف إطلاق النار، وطلب منه أن يتواصل مع الرئيس العراقي الراحل صدام حسين لإقناعه أيضا بوقف إطلاق النار.

وأكد تركي أن شقيقه نجح بالفعل في إقناع صدام حسين بهذا الأمر، لافتا إلى أن مندوب الأمم المتحدة ذكر في مذاكرته أن اتصاله بالأمير الراحل سعود الفيصل من الأمور التي سهلت إقناع الجانب العراقي بوقف إطلاق النار في الحرب التي دامت طوال لمدة 8 سنوات.