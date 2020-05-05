شكرا لمتابعة خبر عن تسجيل أول إصابة بكورونا في الأفلاج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الأفلاج (صدى):

سجلت محافظة الأفلاج، اليوم الثلاثاء، أو حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، لشاب عشريني قدم من الرياض.

وكانت الأفلاج خالية من الفيروس على مدار 64 يومًا منذ ظهور أول حالة في المملكة؛ مما يؤكد وعي المحافظة بالإجراءات الاحترازية.

وكان الشاب القادم من الرياض يشعر بآلام وارتفاع في درجة الحرارة، مما دفعه إلى استئجارشقة مفروشة له ومرافقه بالأفلاج وعزلا أنفسهما عن المجتمع حتى يتم التأكد من حالتهما الصحية وقاما بمراجعة مستشفى الأفلاج لتلقي العلاج والتأكد من سلامتهما.