شكرا لمتابعة خبر عن شركة ألمانية تستهدف السعوديين للعمل بالصناعات الدوائية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

دشّنت الشركة الألمانية متعددة الجنسيات للصناعات الدوائية وعلوم الحياة " باير "، حملة " امضِ قدمًا مع باير " خلال الفترة الأخيرة.

وتهدف الحملة إلى تزويد السعوديين بوظائف في قطاع الصناعات الدوائية بالمملكة، بالتزامن مع مبادرات التوطين والأهداف الاستراتيجية الوطنية لرؤية 2030.

يذكر أن شركة " باير " تهدف إلى ضم 140 عضوًا جديدًا إلى كوادر عملها في المملكة بحلول عام 2021.

من جانبه، صرّح حسين الحكيم، العضو المنتدب لشركة " باير السعودية "، بأن البحث عن سبل تعزيز خدمات الرعاية الصحية حول العالم ضرورة ملحة في وقتنا الحاضر، وتبرز هذه الحاجة في المملكة مع ارتفاع الطلب على خدمات الرعاية الصحية المتميزة.