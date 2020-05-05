شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. رفيق الراحل سعود الفيصل: «أدمعت عينيه بسبب صواريخ صدام» والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف حسان ياسين وهو رفيق الراحل سعود الفيصل، عن موقفه من إطلاق الرئيس العراقي صدام حسين صواريخ في اتجاه الرياض.
وقال "ياسين" في برنامج "الراحل": "الأمير سعود أدمعت عينيه عندما سقط صاروخ أطلقه صدام حسين على الرياض وقال : «مش عيب» دولة عربية تضرب دولة عربية بالصورايخ!".
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