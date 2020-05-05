شكرا لمتابعة خبر عن سفارة المملكة بأسبانيا توجه رسالة إلى مواطنيها بشأن «العودة» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وجهت سفارة المملكة لدى إسبانيا رسالة إلى المواطنين المتواجدين في إسبانيا بشأن العودة إلى المملكة. وجهت سفارة المملكة لدى إسبانيا رسالة إلى المواطنين المتواجدين في إسبانيا بشأن العودة إلى المملكة. وقالت السفارة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" : :في إطار الاستعدادات الجارية لترتيب عودة المواطنين والمواطنات الكرام المتواجدين في اسبانيا والراغبين في العودة لارض الوطن، تأمل السفارة من كافة المواطنين والمواطنات المتواجدين حاليا في اسبانيا سواءا المسجلين على المنصة او الذين فاتهم التسجيل في المنصة بعد انتهاء موعدها المحدد".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سفارة المملكة بأسبانيا توجه رسالة إلى مواطنيها بشأن «العودة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.