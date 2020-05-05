شكرا لمتابعة خبر عن محكمة تقضي بنقل ولاية الأخ إلى الأخت لثبوت عدم صلاحه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

بموجب النظام في المملكة، فولاية القاصرين ترجع إلى الأخت ويتم إسقاطها عن الأخ؛ عند ثبوت عدم صلاحه.

وحدد حكمًا قضائيًا نشره برنامج "تعريف" التابع لوزارة العدل، الولاية للأخت بعدما أقامت دعوى ضد أخيها مطالبة بفسخ ولايته على أخويها القاصرين سنا وإقامتها بدلا منه، لأنه غير صالح لكونه قد استولى على أموال القاصرين فضلا عن أنه من أرباب السوابق.

وأنكر الأخ استيلاء على شيء من أموالهما و دفع بأنه تاب من سوابقه الجنائية وأنه صالح للولاية على القاصرين، فيما أحضرت المدعية شاهدين معدلين شرعا فشهدا بصلاحيتها للولاية.

وقضت المحكمة بعزل المدعى عليه عن الولاية على أخويه القاصرين و أقام المدعية ولية عليهما.