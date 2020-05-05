شكرا لمتابعة خبر عن مختص يحذر من تناول الجراد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد المختص البيئي محمد حسن، أن الجراد حاليًا ملوّث بالمبيدات الكيماوية، محذرًا من جمعه وتناوله.

وأشار إلى أن أن طبخ الجراد يزيد من خطورة المواد الكيميائية التي تزيد سميتها بفعل الحرارة.

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وقال: ” الجراد يأكل مثل وزنه يوميًا ويمكن تقدير أخطاره إذا عرف أن وزن الجرادة يتراوح بين 2 إلى 3 جم وأن سرب جراد صغير بمساحة 1 كم مربع يحتوي على 50 مليون جرادة يتغذى على نحو 100 طن مادة خضراء مثل أوراق النبات يوميًا " .

وأفاد بأن جسم الجراد لا يحتوي على أية مادة علاجية، نافيًا أنه يُعالج بعض الأمراض.