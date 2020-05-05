الأرصاد تعلن طقس الأربعاء: أمطار رعدية وسيول محتملة على 4 مناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار رعدية، غدًا الأربعاء، وتتفاوت من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد قد تؤدي إلى تدفق السيول ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، نجران تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض.

كما توقعت الهيئة تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط وشرق المملكة وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل تمتد إلى القصيم وأجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، مكة المكرمة والمدينة المنورة قد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق.

أما البحر الأحمر، فيشهد رياحًا سطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20- 45 كم/ ساعة، وارتفاع الموج فيه، من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما يشهد الخليج العربي، رياحًا سطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 – 40 كم/ ساعة، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة بمختلف المناطق.

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