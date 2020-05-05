أكد أنه ليس إجباريًا لمن يقع عليه الاختيار في تطبيق «موعد»..
كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، عن بدء مرحلة مھمة من مراحل الفحص الموسع في إطار الإجراءات للكشف المبكر عن إصابات فيروس كورونا المستجد، وقال خلال المؤتمر الصحفي اليومي، بدأت مرحلة مھمة من مراحل الفحص الموسع، وھي من يقومون بالتقييم الذاتي وتكون أوضاعھم الصحية مطمئنة، سيأتيھم فرصة لدعوتھم للحصول على الفحص المخبري، وھي دعوة اختيارية، بإمكان الشخص الحضور أو تقديم الدعوة لشخص آخر.
جاء ذلك ردًا على تساؤل بشأن إلزام من يقع عليه الاختيار في تطبيق موعد بإجراء الفحص المخبري، أم أن الأمر اختياري؟.
وأضاف متحدث الصحة أن الفحص المخبري عملية اختيارية وآمنة وغير مؤلمة أو مؤذية، ولم تسجل فيها أعراض جانبية والخبرات فيھا طويلة، كما أن مئات الآلاف من الفحوصات تمت بسلام وبدون أية مشاكل.
وفي وقت سابق توقّع المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة محمد العبدالعالي، تسجيل حالات شفاء عالية من بين الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة خلال الفترة القادمة، قائلًا: "اليوم الحمد لله نستبشر بحالات شفاء عالية، وبإذن الله نرى المزيد منها وإصابات أقل".
وذكر أن من بين الحالات الجديدة المصابة 6% حالات سجلت في أطفال، و92% حالات سجلت في البالغين، فيما 2% حالات سجلت في كبار السن ممن تجاوزت أعمارهم 65 عامًا.
أشار إلى أن 24% كانت نسبة انتشار الفيروس في الحالات الجديدة المسجلة بين المواطنين، فيما سجل في جنسيات متعددة أخرى في 76% من الحالات.
كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1595 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة، بينما ارتفع إجمالي الإصابات إلى 30251 في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 5431، والوفيات 200.
اقرأ أيضًا:
وزارة الصحة: تسجيل 1595 إصابة جديدة بكورونا.. وإجمالي الوفيات 200
بعد تخصيصها نصف مليار لأبحاث مكافحة كورونا.. تعرف على برامج السعودية لمواجهة الفيروس
روبوتات ذكية وسيارات ذاتية القيادة.. للتكنولوجيا دور هام في مكافحة كورونا
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. متحدث الصحة يعلن "مرحلة مهمة" لفحص كورونا الموسع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.