بالفيديو.. وزارة الصحة تزفّ بشرى سارة حول أعداد المتعافين من كورونا

توقّع المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة محمد العبدالعالي، تسجيل حالات شفاء عالية من بين الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة خلال الفترة القادمة، وقال خلال الإيجاز الصحفي اليومي الخاص بمتابعة مستجدات كورونا في المملكة، "اليوم الحمد لله نستبشر بحالات شفاء عالية، وبإذن الله نرى المزيد منها وإصابات أقل".

وأضاف متحدث الصحة "أن فترة التعافي متفاوتة بين المرضى، بعضهم بعد أيام والبعض الآخر بعد أسابيع، والبعض أكثر من ذلك أو أقل"، وذكر أن من بين الحالات الجديدة المصابة 6% حالات سجلت في أطفال، و92% حالات سجلت في البالغين، فيما 2% حالات سجلت في كبار السن ممن تجاوزت أعمارهم 65 عامًا.

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أشار إلى أن 24% كانت نسبة انتشار الفيروس في الحالات الجديدة المسجلة بين المواطنين، فيما سجل في جنسيات متعددة أخرى في 76% من الحالات.

كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1595 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة، بينما ارتفع إجمالي الإصابات إلى 30251 في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 5431، والوفيات 200.

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