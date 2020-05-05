وزارة البلديات تحذر من «خطر مخالفة الاشتراطات الصحية» في مساكن العمالة

دعت المواطنين للإبلاغ عن التجاوزات..
حذّرت وزارة الشؤون البلدية والقروية، من مخالفة الاشتراطات الصحية بمساكن العمالة، وذلك تزامنًا مع التدابير والإجراءات الاحترازية السارية بجميع المناطق للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).
وقالت الوزارة -عبر تويتر- إن مخالفة الاشتراطات الصحية بمساكن العمالة مخالفة قد تؤدي إلى انتشار العدوى، داعية المواطنين إلى عدم التردد بالإبلاغ على مركز الاتصال «940» في حال ملاحظتك لإحدى هذه المخالفات.
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