شكرا لقرائتكم خبر عن "تفطير الصائمين" يستهدف 60 ألف مستفيد بالهند والان نبدء بالتفاصيل

بدأت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالمحلق الديني في جمهورية الهند ، توزيع المئات من السلال الغذائية التي يستفيد منها قرابة ستون ألف شخص ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لإفطار الصائم لعام 1441هـ.

وأوضح مدير المحلق الديني بالهند بدر بن ناصر العنزي أنه تم وضع خطة بالتنسيق مع السفارة والتعاون مع المراكز والمؤسسات الإسلامية البارزة ودعاة الوزارة العاملين في مختلف أنحاء الهند، لتوزيع السلال الغذائية على الأسر المحتاجة وإيصالها في منازل المستفيدين, وذلك تمشياً مع تعليمات الوزارة وإتباعا للإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل الحكومة الهندية من الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي في الأوضاع الراهنة والحرجة التي تمر بها الهند مثل الدول الأخرى.

كما أكد أنه جرى التواصل مع أكثر من (53) من المراكز والمؤسسات الإسلامية في مختلف أنحاء البلاد لتنفيذ البرنامج طيلة أيام شهر رمضان التي سيتم خلالها بإذن الله توزيع السلال الغذائية على نحو (60000) شخص تقريبا.

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ورفع العنزي الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على الدعم الكبير والمتواصل لكل أعمال ومشاريع الشؤون الإسلامية بالهند الذي أضحت من معالم الخير والبركة بها.

كما شكر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على المتابعة الدؤوبة لأعمال وبرامج الوزارة.

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية دشنت برنامج خادم الحرمين الشريفين في الهند لتفطير الصائمين مطلع شهر الخير ويواصل البرنامج استهداف القرى والأقاليم في مختلف المدن الهندية في إطار الخطة الشاملة لزيادة أعداد المستفيدين منه.