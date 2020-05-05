شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. إجراء الصيانة الدورية لثوب الكعبة والان نبدء بالتفاصيل
ويعد هذا العمل من ضمن الأعمال الدورية القائم عليها قسم صيانة ثوب الكعبة ويتم وفق برنامج ثابت للعمل به، من خلال إجراء عملية صيانة وتنظيف شامل لثوب الكعبة المشرفة على مدار العام.
ويشار بأن هذه الأعمال تتم بمتابعة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد بن محمد المنصوري وفق توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.
يُذكر أن الرئاسة تستخدم أحدث التقنيات وأفضل المواد بالمواصفات العالمية في تنفيذ أعمال صيانة المسجد الحرام والمسجد النبوي، نظراً لما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين -أيدها الله- من عناية بالمسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاصديهما عامة، وبالكعبة المشرّفة خاصة على مدى عقود عديدة.
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