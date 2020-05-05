شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 1,015 سلة غذائية في الضفة الغربية وغزة والان نبدء بالتفاصيل
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 1,015 سلة غذائية رمضانية على الأسر المتعففة والأكثر احتياجًا من الأشقاء الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية واستفاد منها 10,050 فرداً, وذلك في محافظات القدس، والخليل، وغزّة.
ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز للشعب الفلسطيني الشقيق خلال شهر رمضان المبارك.
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