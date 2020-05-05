شكرا لقرائتكم خبر عن مستمر حتى 23 مايو .. ماراثون التعهد العالمي يجمع 8 مليار دولار والان نبدء بالتفاصيل
وقد لاقت هذه الجائحة العالمية الاستجابة الدولية المستحقة من الدول الأعضاء في مجموعة العشرين والمنظمات العالمية والمؤسسات الخيرية بتكاتفهم في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.
كما شاركت المملكة مع المفوضية الاوروربية في قيادة هذه الفعالية كونها الدولة المستضيفة لمجموعة العشرين ومن أكبر المساهمين في حملة الاستجابة الدولية، فقد شاركت المملكة الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإسبانيا والنرويج المملكة المتحدة وكندا واليابان وإيطاليا في حشد الجهود لسد الفجوة التمويلية.
وصرح وزير الصحة توفيق الربيعة في مطلع خطابه: "لقد تكبدنا خسائر جسيمة جرّاء هذه الجائحة العالمية ولكنها أظهرت انسانيتنا واليوم دليل بأنه بوحدتنا والتزامنا سنتخطى هذه الأزمة معاً".
وأضاف الربيعة: أنّ "تخطي هذه الأزمة يتطلب استجابة دولية طارئة واستثنائية. فمسؤوليتنا الأساسية هي ضمان حماية شعوبنا من المرض وبذل الجهود اللازمة للقضاء على هذه الجائحة".
سيستمر ماراثون التعهد العالمي حتى 23 مايو، وخلال هذه الفترة يمكن للمنظمات الدولية والمؤسسات الخيرية والمعاهد والمؤسسات المالية من تقديم التعهدات من أجل معالجة الحاجة الضرورية والطارئة لتوفير لقاح وعلاج وأدوات تشخيصية لفيروس كورونا لمن هم بحاجتها.
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