شكرا لقرائتكم خبر عن 58 جولة رقابية وإغلاق 13محلاً بالخفجي والان نبدء بالتفاصيل
وأفادت الأمانة أن هذه الجولات التي نفذها المراقبين الميدانيين شملت زيارة 984 منشأة غذائية، وأسفرت عن إغلاق 13 محلاً مخالفاً للاشتراطات البلدية، وتحرير 238 إنذاراً لمخالفات صحية، وفرض غرامات مالية، ومصادرة 780 كيلو جراماً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، مشيرةً إلى أن المخالفات المرصودة تمثلت في انتهاء الشهادات الصحية، وعدم وجود ترخيص، وتدني مستوى النظافة العامة، ومخالفة اشتراطات تداول وتجهيز المواد، وعدم التقيد باشتراطات الزي الرسمي، والتحضير المسبق للمواد سريعة التحضير، ووجود مواد مجهولة المصدر.
وأكدت أمانة الشرقية استمرارها في تكثيف الرقابة من خلال الحملات على المحال التجارية والمتعلقة بالصحة العامة، للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والتزام جميع المنشآت الصحية بها، وتطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية، داعية الجميع الإبلاغ عن ملاحظات ومخالفات من خلال مركز «940».
كانت هذه تفاصيل خبر 58 جولة رقابية وإغلاق 13محلاً بالخفجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.