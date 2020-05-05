شكرا لقرائتكم خبر عن 58 جولة رقابية وإغلاق 13محلاً بالخفجي والان نبدء بالتفاصيل

نفَّذت أمانة المنطقة الشرقية، خلال الأسبوعين الماضيين 58 جولة رقابية على المنشآت الغذائية بمحافظة الخفجي، وذلك ضمن الجولات التفتيشية التي تنفذها للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية على المحلات التجارية والغذائية وإحكام الرقابة الصحية خلال شهر رمضان المبارك، ونشاطها الرقابي لضمان المحافظة على الإصحاح البيئي وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرًا على الصحة العامة.

وأفادت الأمانة أن هذه الجولات التي نفذها المراقبين الميدانيين شملت زيارة 984 منشأة غذائية، وأسفرت عن إغلاق 13 محلاً مخالفاً للاشتراطات البلدية، وتحرير 238 إنذاراً لمخالفات صحية، وفرض غرامات مالية، ومصادرة 780 كيلو جراماً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، مشيرةً إلى أن المخالفات المرصودة تمثلت في انتهاء الشهادات الصحية، وعدم وجود ترخيص، وتدني مستوى النظافة العامة، ومخالفة اشتراطات تداول وتجهيز المواد، وعدم التقيد باشتراطات الزي الرسمي، والتحضير المسبق للمواد سريعة التحضير، ووجود مواد مجهولة المصدر.

وأكدت أمانة الشرقية استمرارها في تكثيف الرقابة من خلال الحملات على المحال التجارية والمتعلقة بالصحة العامة، للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والتزام جميع المنشآت الصحية بها، وتطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية، داعية الجميع الإبلاغ عن ملاحظات ومخالفات من خلال مركز «940».