الغرامة مليون ريال لمروجي شائعات كورونا والمحرضين على مخالفة الإجراءات عبر منصات التواصل الاجتماعي

2020-05-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

جاءت قائمة الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا في المملكة رادعة لكل من يروج الشائعات عبر مواقع التواصل أو ينشر معلومات مغلوطة.

وتضمنت لائحة العقوبات معاقبة كل من بث شائعة حيال جائحة كورونا المستجد عبر منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقاته أو تداولها، أو نشر معلومات مغلوطة، من شأنها التسبب في إثارة الهلع، أو حرّض على مخالفة الإجراءات والتدابير ذات الصلة، بغرامة لا تقل عن (100,000) مائة ألف ريال ولا تزيد على (1,000,000) مليون ريال، أو السجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، أو بالسجن والغرامة معًا.

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كما يعاقب كل من استخدم التصريح أو الإذن الممنوح له للتنقل وقت منع التجول في غير ما خصص له، بغرامة لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف ريال ولا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو السجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة، أو بالسجن والغرامة معًا، مع سحب التصريح أو إلغاء الإذن.

كذلك يعاقب من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي، بغرامة لا تزيد على (200,000) مائتي ألف ريال، أو السجن لمدة لا تزيد عن سنتين، أو بالسجن والغرامة معًا.

وأوضحت وزارة الداخلية أنه في حال تكرار المخالفة تتم مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة السابقة أما إذا كان المحال من المقيمين في المملكة، فيتم إبعاده عن المملكة، ومنع دخوله نهائيًا إليها بعد تنفيذ العقوبة الموقعة في حقه.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

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