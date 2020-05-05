هذه عقوبة من سهّل لمن لا تتطلب طبيعة عمله الحصول على تصريح للتنقل

2020-05-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

تضمنت لائحة الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا والتي كشفت عنها وزارة الداخلية اليوم عقوبات رادعة بحق من يسيء استعمال تصريح التنقل أو من يتورط في تزويره أو تزييف بياناته.

وقالت الداخلية إنه يعاقب كل من استخدم التصريح أو الإذن الممنوح له للتنقل وقت منع التجول في غير ما خُصص له، بغرامة لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف ريال ولا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو السجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة، أو بالسجن والغرامة معًا، مع سحب التصريح أو إلغاء الإذن.

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كما يعاقب كل من سهّل لمن لا تتطلب طبيعة عمله أو ظروفه الحصول على تصريح أو إذن للتنقل وقت منع التجوال، بغرامة لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف ريال ولا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال أو السجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، أو بالسجن والغرامة معًا.

وفي حالة تكرار المخالفة تتم مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة السابقة.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

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