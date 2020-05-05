محاضرة مباشرة باليوتيوب اليوم عن صيام مرضى السكري

2020-05-05

متابعات الخليج 365 - محمد داوود - جدة

يحاضر أستاذ واستشاري الغدد الصماء بكلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة البروفيسور عبدالمعين الأغا، في العاشرة من مساء اليوم عبر قناته على اليوتيوب: (هنا) عن صيام مرضى الداء السكري النوع الأول.

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وقال البروفيسور الأغا لـ”متابعات الخليج 365“، إن التوعية الصحية تلعب دورًا هامًا في إيصال المعلومة الصحيحة، وخصوصًا مع تعدد وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد أن المرضى بمختلف أمراضهم التي يعانون منها، فهم بحاجة إلى المعلومات الطبية، ولا سيما مع انتشار جائحة كورونا، والواقع أن الجهود المبذولة من كافة القطاعات الصحية والأطباء والطبيبات هي جهود كبيرة ومثمنة ومسخرة لخدمة المرضى.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

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