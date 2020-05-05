الداخلية : السجن 5 سنوات ونصف مليون ريال غرامة لمن يتعمد نقل عدوى كورونا

2020-05-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الداخلية تفاصيل عقوبات وغرامات مخالفي الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا في السعودية.

ومن بين العقوبات التي تم الكشف عنها معاقبة كل مَن تعمد نقل عدوى كورونا للآخرين، بغرامة لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال أو السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، أو بالسجن والغرامة معًا.

وأوضحت وزارة الداخلية أنه في حال تكرار المخالفة تتم مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة السابقة.

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وأبانت وزارة الداخلية أنه إذا كان المخالف لأي من البنود السابقة من المقيمين في المملكة، فيتم إبعاده عن المملكة، ومنع دخوله نهائيًا إليها بعد تنفيذ العقوبة الموقعة في حقه.

كما نصت العقوبات على معاقبة كل من: الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو منشآت القطاع الخاص أو العاملين فيها أو المتعاملين معها، ممن يخالفون الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من قبل الجهات المعنية لمواجهة جائحة كورونا، وذلك بغرامة لا تقل عن (1,000) ألف ريال، ولا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو السجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة، أو بالسجن والغرامة معًا، مع إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر عند الاقتضاء.

وفي حال تكرار المخالفة تتم مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة السابقة، ويكون تحديد مقدار عقوبة كل مخالفة وفق جدول تصنيف يتضمن كل مخالفة وما يقابلها من عقوبة، ويتم إقراره من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

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