مختص لـ” المواطن”: المايكرويف لا يعقم النقود بل يحرقها

2020-05-05

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

أتلف مواطن أمريكي مئات الدولارات بوضعها في الميكروويف من أجل تعقيمها وقتل فيروس كورونا الجديد حسب زعمه.

ونشر موظف أحد البنوك بأمريكا لقطات فيديو، وهو يضحك؛ مشيرًا إلى أن أحد العملاء حاول استبدال الأموال التي اسودت واحترقت أجزاء منها بعد محاولته تعقيمها من فيروس كورونا بواسطة المايكرويف.

وتعليقًا على ذلك، يقول أخصائي التعقيم جميل سليمان لـ” متابعات الخليج 365“، هذا التصرف خاطئ، إذ إنه معروف أن الأوراق تحترق في المايكرويف بسبب ارتفاع درجة الحرارة، فتعقيم النقود الورقية يتم عن طريق الأشعة فوق البنفسجية أو درجات الحرارة المرتفعة في أجهزة خاصة لتعقيم الأوراق النقدية.

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ودعا الجميع في الفترة الحالية لاستخدام البطاقات في الدفع والتعاملات المالية لأنها الأفضل والأضمن في عدم التعرض لأي عدوى فيروسية، وضرورة الحرص على غسل اليدين أو تعقيمها بعد التعامل مع الأوراق النقدية في حينه.

يشار إلى أن المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها لم يوصِ أو يصدر توجيهات لتعقيم الأوراق النقدية؛ لكنه نصح الناس بإجراء “الدفع بدون لمس” (بواسطة البطاقات المصرفية) إن أمكن.

وقالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها: “إذا كان عليك التعامل مع المال أو البطاقة أو استخدام لوحة مفاتيح؛ فاستخدم مطهر اليد مباشرة بعد الدفع”.

جدير بالذكر أنه في أوائل العام الجاري، قامت امرأة صينية من مقاطعة جيانغسو، بإحراق 3125 يوان (ما يعادل 450 دولارًا) عندما حاولت قتل فيروس كورونا الجديد بواسطة المايكروويف؛ بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الصينية “شينخوا”.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

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