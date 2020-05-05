السعودية | الصحة السعودية تواصل الفحص الموسع عبر خدمة موعد

شكرا لقرائتكم الصحة السعودية تواصل الفحص الموسع عبر خدمة موعد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، استمرار الفحص الموسع لتقييم معدل الانتشار العام لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تقوم بها المملكة لمنع تفشي الوباء.

في التفاصيل، أكدت الصحة السعودية أن الفحص الموسع لن يشمل المنازل، بل سيتم تنفيذه من خلال اختيار عينات من المجتمع من الذين قاموا بإجراء اختبار كورونا عن طريق تطبيق "موعد" لإجراء الفحص عبر المراكز الصحية، حيث بدأت أمس الأحد العاشر من شهر رمضان المبارك، لافتةً إلى أنها تعتزم إطلاق حُزم أخرى موسعة من الفحص لاحقاً.

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يشار إلى أن المرحلة الأولى من الفحص الموسع بدأ تنفيذها ولا تزال من خلال قيام الفرق الميدانية لوزارة الصحة بإجراء المسح النشط للسكان في الأحياء المكتظة ومقرات إسكان العمالة داخل المدن، حيث كان للتوسع في الفحوصات دور فاعل في تسجيل إصابات أكثر ولكنه في نفس الوقت ساهم في سرعة الاحتواء بشكل أفضل.

وتتكون فرق المسح النشط التي تعمل على مدار 24 ساعة، من عدد من التخصصات الصحية إضافة إلى فريق التوعية والتثقيف الصحي.

كما تشارك عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة لتسهيل مهام فريق التقصي، وتقديم خدمات الترجمة لإيصال الرسالة التوعوية الشفهية، فضلا عن الترجمة لأسئلة الفحص الطبي لفريق المسح أثناء الكشف على الحالات، والتأكيد على أهمية التواصل مع مركز البلاغات 937 في حال الاشتباه في إصابتهم بأعراض الوباء، وإخطارهم بمجانية العلاج.