، 7 في المئة عالميًّا.. إصابات كورونا في آسيا تصل إلى 250 ألف حالة ،

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قال إحصاء لوكالة "رويترز" بأن عدد حالات الإصابة بكورونا في آسيا وصل إلى ربع مليون إنسان، اليوم الثلاثاء، متأثرًا بتفشي المرض في سنغافورة وباكستان والهند.
وزاد عدد المصابين بـ"كوفيد 19" بالرغم من تمكن الصين وكوريا الجنوبية واليابان الحد من انتشاره بشكل كبير.
ووصول عدد الحالات إلى 250650 حالة، يعني أن آسيا تمثل الآن 7 في المئة فقط من العدد العالمي، مقارنة بنسبة 40 في المئة لأوروبا، و34 في المئة لأمريكا الشمالية.
وعبر خبراء عن قلقهم من أن الحالات غير المبلغ عنها تخفي المدى الحقيقي لتفشي الوباء.
وتباطأت وتيرة الوفيات في آسيا بشكل ملحوظ في معظم البلدان؛ حيث يقترب العدد الآن من 10000 في المنطقة إجمالًا، وهو ما يمثل 4 في المئة فقط من الوفيات العالمية. وتمثل أوروبا 57 في المئة، وأمريكا الشمالية 29 المئة.
وبالمقارنة، سجلت إسبانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا، ما يزيد على 25000 حالة وفاة لكل منها. وتأتي الولايات المتحدة في الصدارة بوفاة 70000 شخص جراء الوباء.فيروس كورونا الجديد
7 في المئة عالميًّا.. إصابات كورونا في آسيا تصل إلى 250 ألف حالةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-05
قال إحصاء لوكالة "رويترز" بأن عدد حالات الإصابة بكورونا في آسيا وصل إلى ربع مليون إنسان، اليوم الثلاثاء، متأثرًا بتفشي المرض في سنغافورة وباكستان والهند.
وزاد عدد المصابين بـ"كوفيد 19" بالرغم من تمكن الصين وكوريا الجنوبية واليابان الحد من انتشاره بشكل كبير.
ووصول عدد الحالات إلى 250650 حالة، يعني أن آسيا تمثل الآن 7 في المئة فقط من العدد العالمي، مقارنة بنسبة 40 في المئة لأوروبا، و34 في المئة لأمريكا الشمالية.
وعبر خبراء عن قلقهم من أن الحالات غير المبلغ عنها تخفي المدى الحقيقي لتفشي الوباء.
وتباطأت وتيرة الوفيات في آسيا بشكل ملحوظ في معظم البلدان؛ حيث يقترب العدد الآن من 10000 في المنطقة إجمالًا، وهو ما يمثل 4 في المئة فقط من الوفيات العالمية. وتمثل أوروبا 57 في المئة، وأمريكا الشمالية 29 المئة.
وبالمقارنة، سجلت إسبانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا، ما يزيد على 25000 حالة وفاة لكل منها. وتأتي الولايات المتحدة في الصدارة بوفاة 70000 شخص جراء الوباء.
05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441
06:57 PM
بالرغم من تمكُّن الصين وكوريا الجنوبية واليابان الحد من انتشاره بشكل كبير
قال إحصاء لوكالة "رويترز" بأن عدد حالات الإصابة بكورونا في آسيا وصل إلى ربع مليون إنسان، اليوم الثلاثاء، متأثرًا بتفشي المرض في سنغافورة وباكستان والهند.
وزاد عدد المصابين بـ"كوفيد 19" بالرغم من تمكن الصين وكوريا الجنوبية واليابان الحد من انتشاره بشكل كبير.
ووصول عدد الحالات إلى 250650 حالة، يعني أن آسيا تمثل الآن 7 في المئة فقط من العدد العالمي، مقارنة بنسبة 40 في المئة لأوروبا، و34 في المئة لأمريكا الشمالية.
وعبر خبراء عن قلقهم من أن الحالات غير المبلغ عنها تخفي المدى الحقيقي لتفشي الوباء.
وتباطأت وتيرة الوفيات في آسيا بشكل ملحوظ في معظم البلدان؛ حيث يقترب العدد الآن من 10000 في المنطقة إجمالًا، وهو ما يمثل 4 في المئة فقط من الوفيات العالمية. وتمثل أوروبا 57 في المئة، وأمريكا الشمالية 29 المئة.
وبالمقارنة، سجلت إسبانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا، ما يزيد على 25000 حالة وفاة لكل منها. وتأتي الولايات المتحدة في الصدارة بوفاة 70000 شخص جراء الوباء.
، 7 في المئة عالميًّا.. إصابات كورونا في آسيا تصل إلى 250 ألف حالة ،
المصدر : الخليج 365
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