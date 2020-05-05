، الهلال الأحمر: 486 مركزًا إسعافيًّا يعمل حول المملكة خلال أزمة كورونا ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أكد مدير عام الاتصال المؤسسي في هيئة الهلال الأحمر فهد الحازمي، أن 486 مركزًا إسعافيًّا يعمل حول #المملكة خلال أزمة #كورونا
وأضاف خلال مؤتمر وزارة الصحة حول مستجدات كورونا: أنه "في أبريل بلغ إجمالي المكالمات الواردة 1.4 مليون مكالمة، مبينًا أن عدد الحالات المنقولة 54 ألف حالة".
وتابع: بلغ عدد المتطوعين والمتطوعات في المراكز 1875، بإجمالي ساعات تطوعية بلغت 28 ألف ساعة، كما بلغ إجمالي المستفيدين من البرامج التدريبية 230 ألف مستفيد.الهلال الأحمر فيروس كورونا الجديد
05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441 06:37 PM
فهد الحازمي: 1875 عدد المتطوعين في المراكز بإجمالي 28 ألف ساعة
أكد مدير عام الاتصال المؤسسي في هيئة الهلال الأحمر فهد الحازمي، أن 486 مركزًا إسعافيًّا يعمل حول #المملكة خلال أزمة #كورونا
وأضاف خلال مؤتمر وزارة الصحة حول مستجدات كورونا: أنه "في أبريل بلغ إجمالي المكالمات الواردة 1.4 مليون مكالمة، مبينًا أن عدد الحالات المنقولة 54 ألف حالة".
وتابع: بلغ عدد المتطوعين والمتطوعات في المراكز 1875، بإجمالي ساعات تطوعية بلغت 28 ألف ساعة، كما بلغ إجمالي المستفيدين من البرامج التدريبية 230 ألف مستفيد.
، الهلال الأحمر: 486 مركزًا إسعافيًّا يعمل حول المملكة خلال أزمة كورونا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر الهلال الأحمر: 486 مركزًا إسعافيًّا يعمل حول المملكة خلال أزمة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.