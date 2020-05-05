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دعت سفارة المملكة في إسبانيا المواطنين الراغبين بالعودة للوطن سواء من المسجلين على المنصة أو الذين فاتهم التسجيل للتواصل مع قسم شؤون السعوديين في السفارة في أقرب فرصة ممكنة.
وقالت السفارة عبر حسابها في تويتر: في إطار الاستعدادات الجارية لترتيب عودة المواطنين والمواطنات الكرام المتواجدين في إسبانيا والراغبين في العودة لأرض الوطن، تأمل السفارة من كافة المواطنين والمواطنات المتواجدين حالياً في إسبانيا سواء من المسجلين على المنصة أو الذين فاتهم التسجيل في المنصة بعد انتهاء موعدها المحدد التواصل مع قسم شؤون السعوديين في السفارة في أقرب فرصة ممكنة.إسبانيا سفارة المملكة في إسبانيا
05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441 06:19 PM
قالت: سواء من المسجلين على المنصة أو الذين فاتهم التسجيل.. بأقرب فرصة
دعت سفارة المملكة في إسبانيا المواطنين الراغبين بالعودة للوطن سواء من المسجلين على المنصة أو الذين فاتهم التسجيل للتواصل مع قسم شؤون السعوديين في السفارة في أقرب فرصة ممكنة.
وقالت السفارة عبر حسابها في تويتر: في إطار الاستعدادات الجارية لترتيب عودة المواطنين والمواطنات الكرام المتواجدين في إسبانيا والراغبين في العودة لأرض الوطن، تأمل السفارة من كافة المواطنين والمواطنات المتواجدين حالياً في إسبانيا سواء من المسجلين على المنصة أو الذين فاتهم التسجيل في المنصة بعد انتهاء موعدها المحدد التواصل مع قسم شؤون السعوديين في السفارة في أقرب فرصة ممكنة.
، سفارة المملكة في إسبانيا للمواطنين: تواصلوا معنا لترتيب عودتكم ،
المصدر : الخليج 365
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