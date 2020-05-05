، بعد تصريح "إجراءات مؤلمة".. كتاب سعوديون: لا تمس معيشة المواطن ،

محمد بن مسعود - الدمام - "السليمان": هل أخطأ وزير المالية؟!.. "المنيف": بل هي الشفافية

تعليقًا على تصريح "إجراءات صارمة ومؤلمة "، لمعالي وزير المالية محمد الجدعان، يؤكد كتاب صحفيون أن هذه الإجراءات لا تمس معيشة المواطن، ويأخذ أحد الكتاب على الجدعان أنه لجأ لأسلوب الصدمة في تبليغ رسالته، فيما يرى كاتب آخر أنها شفافية ومصارحة، وترى كاتبة أنها واقعية وتركز على خفض نَفَقَاتِ السَّفَر والانتدابات، وتوفير بعض النَّفقات، الأقل ضررًا على المواطن.

هل أخطأ وزير المالية ؟!

وفي مقاله "هل أخطأ وزير المالية ؟!" بصحيفة "عكاظ"، يتساءل الكاتب الصحفي خالد السليمان: "هل أخطأ وزير المالية في تصريحه التلفزيوني الصادم للمجتمع عن اتخاذ إجراءات صارمة ومؤلمة لمواجهة التأثير الحاد لأزمة كورونا على الاقتصاد، وانخفاض دخل الدولة مع هبوط سعر النفط والطلب عليه؟! .. قبل الجواب عن السؤال علينا أن نعرف هل عبر الوزير عن رأي شخصي أم عن سياسة حكومية، في الغالب هو لا يعبر عن رأي شخصي بل ينقل رؤية الحكومة في معالجة تداعيات الأزمة التي ضربت جميع دول العالم دون أن تستثني أحدًا، ووحدها الحكومات التي ستتعامل بواقعية وجدية مع التحديات المالية للأزمة ستخفف من أضرارها، وستكون أكثر قدرة على استعادة زمام الأمور عند زوالها!".

أسلوب الصدمة

ويعلق السليمان قائلاً: "لكن المأخذ على الوزير محمد الجدعان أنه لجأ لأسلوب الصدمة في تبليغ رسالته، وقد تكون سلبياته أكثر من إيجابياته أحيانًا، خاصة إذا جاءت الرسالة غير مفصلة، وفي توقيت قررت فيه الدولة الفتح الجزئي للنشاط التجاري، وكان الاقتصاد يحاول فيه التقاط أنفاسه وسوق الأسهم يضمد جراحه، كما أن مثل هذا التصريح كان يجب أن يتضمن توضيحًا لأطر الإجراءات التي ستتخذ حتى لا يصبح المجتمع نهبًا للاستنتاجات والتوقعات التي لن ينتج عنها سوى الشائعات السلبية!".

بعض التفاصيل

ويؤكد السليمان أن "المجتمع يعي الظرف الاقتصادي الاستثنائي العالمي الراهن وما يتطلبه من إجراءات لا مناص منها لخفض النفقات الحكومية، كما أنه يعي ما قدمته الدولة دائمًا من دعم لكافة القطاعات لتحقيق رخاء المواطن، لذلك كنت أتمنى على وزير المالية لو أنه ضمن تصريحه بعض تفاصيل واتجاهات الإجراءات الصارمة والمؤلمة لخفض الإنفاق التي ستتخذها الحكومة، أو أرجأ تصريحه إلى أن يكون مستعدًا لإعلانها!".

خفض نفقات السفر والانتدابات

وفي مقالها "واقعية حقيقتها" بصحيفة "الجزيرة" تركز الكاتبة الصحفية إيمان الدبيَّان على مجالات خفض الإنفاق وتقول عن تصريحات "الجدعان" أنها: "سَتخَفَّض نفَقاتِ السَّفَر والانتدابات، وينْظر في بعض النَّفقات، مع توفير الأقل ضررًا على المواطنين، واستمرار طرح حُزَم تَحْفيز تَسْتَهْدِفُ وظائف السعوديين في القطاع الخاص، مع تقديم الخدمات الأساسية، قَرَّرت الحكومةُ الاستدانةَ بشكل أكبر، فالعالم والمملكة لن يعودا لما كانا عليه بعد هذه الجائحة لتَغَيِّر الأنشطة الاقتصادية، كان هذا بعضاً من سياسة الحكومة اقتصادياً أعلنها الوزيرُ للمواطنين بمصداقية عَهِدْنَاها من حُكَّامِنا، وولاة أمْرِنا، والْتزمَ بها كل مَسؤولٍ في العمل، والقول".

نحن آمنون مطمئنون

وتطمئن "الدبيَّان" المواطن قائلة: "لَسْتُ مِمَّن يعشق المقارنة بالآخرين خاصة وأنَّنا نحن السعودين عن جميع العالم متميزون؛ ولكن في هذه الظروف وجبت المقارنة؛ لنزداد تميزاً بولاة أمرنا، وشَعبِنا ووطننا، قريبون مِنَّا يشتكون، وغيرهم جائعون، ومثلهم على مستقبلهم خائفون، بينما نحن آمنون وبما سَيُطّبَّقُ مستقبلاً مطمئنون؛ لقوة إيماننا، ثم بثقتنا بحكامنا"

شفافية ومصارحة

وفي مقاله "شد الحزام" بصحيفة "الرياض"، يؤكد الكاتب الصحفي على منهج الشفافية والمصارحة التي تنتهجها المملكة منذ بداية أزمة كورونا ويقول: "في ظل هذه الشفافية الكبيرة، تأتي تصريحات وزير المالية محمد الجدعان، في لقائه مع قناة العربية، لتضع التشخيص على الحروف، فعلى الرغم من صعوبة الكثير من مضامين تصريحاته، التي وصفها بالمؤلمة، لكنها تمثل الواقعية المدججة بالعقلانية، ووضوح الطريق، وقوة المواجهة، لنخرج من هذه الأزمة أقوى مما دخلناها، كما قال وكما نؤمن".

لا مساس بمعيشة المواطن

ويؤكد "المنيف" أنه لا مساس بمعيشة المواطن حسب وزير المالية، ويقول: "من المهم أن نشير إلى احتواء حديث الوزير على تأكيد عدة أمور مهمة في سياسة المملكة في مواجهة هذه الآثار السلبية، ويأتي في مقدمتها عدم المساس بمعيشة المواطن، مع الاهتمام أولاً بالجوانب الصحية، فاتخذت إجراءات سريعة لسلامة الإنسان، وضمان سير العملية الصحية على الوجه الأمثل للمواطن والمقيم على حد سواء، بالإضافة إلى ضمان استمرار الخدمات الأساسية وعدم تأثرها، بما تمر به البلاد من ظروف استثنائية".

السعودية في موقف قوة اقتصادية

وينهي "المنيف" مؤكدًا "أن السعودية واجهت كورونا من موقف قوة اقتصادية، بالرغم من انخفاض النفط وبالتالي انخفاض الإيرادات، بخلاف الإيرادات غير النفطية التي تأثرت بالطبع بسبب الإغلاق والإجراءات الاحترازية، فرأينا حزم دعم متنوعة بمبالغ كبيرة، تستهدف الحد من الآثار السلبية للجائحة على الاقتصاد، والمحافطة على وظائف المواطنين في القطاع الخاص".