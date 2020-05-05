للمتعاملين في التجارة الإلكترونية.. مميزات مبادرة «معروف» التابعة لوزارة التجارة

أطلقت وزارة التجارة، مبادرة «معروف» بالتعاون مع إحدى شركات خدمات الأعمال، حيث تخص المبادرة كل المتعاملين في التجارة الإلكترونية سواء كانوا بائعين أم مشترين.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة التجارة على موقع «تويتر»، مقطع فيديو يوضح أهمية مبادرة معروف، حيث كتب: «سجل في معروف، وزد موثوقية متجرك».

ويعد الهدف الأساسي من مبادرة معروف زيادة فرص نجاح المتاجر الإلكترونية وتسهيل التواصل بين المشترين والمتاجر.

مميزات مبادرة معروف في حالة إذا كنت المشتري

• الحصول على معلومات مهمة عن المتاجر الإلكترونية المشتركة في معروف.

• الاطلاع على تقييم العملاء السابقين للمتاجر الإلكترونية كما يمكن أيضًا الاطلاع على تجاربهم مع المتاجر.

• وبما أن المتجر الإلكتروني مشترك في خدمة معروف، فهذا بطبيعة الحال يزيد من اطمئنان المشتري.

• خدمة معروف مجانية وتسهل الوصول للمتاجر المشتركة في الخدمة.

• الخدمة توفر إمكانية تقييم أي متجر إلكتروني مشترك في الخدمة والتعليق في صفحته في معروف.

مميزات مبادرة معروف في حالة إذا كنت البائع

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• مبادرة معروف تزيد من ثقة أعمالك التجارية أمام عملائك.

• الخدمة تسهل لك الوصول للعملاء المستهدفين.

• تقييم العملاء وتعليقاتهم في الصفحة الخاصة بك بخدمة معروف سيوضح جودة الخدمات أمام الجميع.

• الخدمة مجانية ولا تحتاج لسجل تجاري، للتسجيل عبر رابط الخدمة، اضغط هنا.

• يمكن الاشتراك في معروف خلال ثوانٍ معدودة.

• بإمكان ربط جميع الحسابات في مختلف المنصات الاجتماعية في الصفحة الخاصة بموقع معروف.

• سهولة الخدمة وضمان سرية البيانات.

• بعد الاشتراك في الخدمة ستحصل على شعار معروف، وإذا كان لديك سجل تجاري ستحصل على الشعار الذهبي لخدمة معروف.

• الخدمة تمنح فرصة تسويق المتجر الإلكتروني في منصات معروف المختلفة.

للدخول إلى موقع مبادرة معروف الرسمي وتحميل التطبيق اضغط هنا

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