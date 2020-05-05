الجوازات: استمرار عودة المقيمين الراغبين في السفر لبلادهم بـ"شرط"

أوضحت المديرية العامة للجوازات، أن مبادرة «عودة» مستمرة للراغبين في السفر إلى بلادهم جوًّا من جميع الجنسيات.

وأضافت «مديرية الجوازات»، عبر تويتر، أن شرط الاستفادة من المبادرة أن تكون صلاحية التأشيرة التي يحملها المقيم سارية المفعول، ولضمان إدراج المقيم بالمبادرة يمكنه إلغاء التأشيرة قبل تاريخ الانتهاء المحدد بها، وإصدار تأشيرة جديدة. مشيرةً إلى أن التأخر عن تجديد هوية المقيم بعد 3 أيام من انتهاء سريانها يعرِّض حاملها لغرامة تأخير.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية البشرية، استقبال الطلبات عبر مبادرة «عودة» بمنصة (أبشر)، وتقتضي مبادرة "عودة" وبشكل استثنائي، تمكين من يرغب من المقيمين حاملي تأشيرتي (الخروج والعودة والنهائي) وتأشيرات الزيارة بمختلف أنواعها والتأشيرة السياحية من السفر جوًّا لبلدانهم، وذلك من خلال تقديم طلبات العودة إلى بلدانهم، إلكترونية عبر منصة (أبشر).

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