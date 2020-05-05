الصحة: جدة أعلى المدن بإصابات كورنا.. سجلت 358 حالة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، أن مدينة جدة تصدرت إصابات كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة 385 حالة من أصل 1595 حالة تم تسجيلها.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، خلال مؤتمر صحفي، أن مدينة مكة المكرمة جاءت في المرتبة الثانية، وسجلت 337 حالة، ثم الرياض 230 حالة، والدمام 141 حالة، والجبيل 120 حالة، والهفوف 101 حالة، الخبر 89 حالة، والطائف 65 حالة.

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وتابع، أن المدينة المنورة سجلت 25 حالة، والنعيرية وبيش 14 حالة لكل منها، وقرية العليا 12 حالة، والدرعية 11 حالة، وبريدة 9 حالات، وأبها وتبوك 8 حالات لكل منهما، ورابغ والزلفي 5 حالات لكل منهما، وبيشة والخرج 4 حالات.

ومضي قائلًا، إن ينبع سجلت حالتين، والهدا والقريع والمخواة وضباء والقنفذة وليلى حالة واحدة لكل منها.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 1595 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بينما ارتفع إجمالي الإصابات إلى 30251.

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