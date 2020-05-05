بعد اكتشاف حالات لتهريب أشخاص أثناء الحظر
علمت «عاجل» من مصادرها، اليوم الثلاثاء، أن مدير الأمن العام ومحافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اتفقوا على عددٍ من الإجراءات العاجلة؛ لمنع استغلال تصاريح التجول للمناديب في تطبيقات توصيل الطلبات الإلكترونية.
وأوضحت المصادر، أن التوجيهات أكدت ضرورة عدم استخدام أي مندوب لغرض التجول في أوقات المنع؛ دون وجود طلب نشط للعملاء؛ حيث إنه يمكن لرجال الأمن التأكد من طلبات المناديب بالتصريح الموحد، الذي يحمل شعار المنصة والتوقيع والختم الرسمي، والتحقق من البطاقة الإلكترونية المدمجة في التطبيق، والتي تبين حالة المندوب، وأنه نشط ولديه تطبيق ساري المفعول لتوصيله.
وكان عدد من الجهات الأمنية، ألقت القبض على عدد من العاملين بتطبيقات التوصيل وهم يقومون بتهريب أشخاص بالمركبات أثناء فترة الحظر.
اقرأ أيضا
وزارة البلديات: بدء خدمة تصاريح التنقل للأنشطة المستثناة خلال منع التجول
كانت هذه تفاصيل خبر توجيهات جديدة لمنع استغلال تصاريح التجول لمناديب توصيل الطلبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.