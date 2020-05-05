توجيهات جديدة لمنع استغلال تصاريح التجول لمناديب توصيل الطلبات

علمت «عاجل» من مصادرها، اليوم الثلاثاء، أن مدير الأمن العام ومحافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اتفقوا على عددٍ من الإجراءات العاجلة؛ لمنع استغلال تصاريح التجول للمناديب في تطبيقات توصيل الطلبات الإلكترونية.

وأوضحت المصادر، أن التوجيهات أكدت ضرورة عدم استخدام أي مندوب لغرض التجول في أوقات المنع؛ دون وجود طلب نشط للعملاء؛ حيث إنه يمكن لرجال الأمن التأكد من طلبات المناديب بالتصريح الموحد، الذي يحمل شعار المنصة والتوقيع والختم الرسمي، والتحقق من البطاقة الإلكترونية المدمجة في التطبيق، والتي تبين حالة المندوب، وأنه نشط ولديه تطبيق ساري المفعول لتوصيله.

وكان عدد من الجهات الأمنية، ألقت القبض على عدد من العاملين بتطبيقات التوصيل وهم يقومون بتهريب أشخاص بالمركبات أثناء فترة الحظر.

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