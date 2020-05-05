أخبار السعودية اليوم.. «نيوم» تطلق مبادرة لتأهيل 6000 متدرب للعمل في مشروعاتها.. ومدني مكة يحذر من الأحوال الجوية

ترصد «صحيفة عاجل»، في نشرة أخبار السعودية، أبرز الأخبار في المملكة، منها أن شركة نيوم، أطلقت- اليوم الثلاثاء- أولى مبادراتها التدريبية لتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية الشابة للعمل في مشروع نيوم، من خلال برنامج «نيوم للدبلوم المهني المنتهي بالتوظيف».

الحصيني يتوقع خريطة الأمطار بعدة مناطق خلال الساعات القالمقبلةادمة

توقع الباحث في الطقس والمناخ «عبدالعزيز الحصيني»، خريطة الأمطار على عدة مناطق بالمملكة، خلال الساعات المقبلة.

مدني مكة يدعو للحيطة والحذر من تغيرات الأحوال الجوية

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر؛ جراء ما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام، حسبما ورد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة.

بالصور.. العثور على جثة مواطن ستيني حاول عبور أحد الأودية بنجران

عثرت فرق الدفاع المدني بنجران، على جثة مواطن في العقد السادس من العمر، بعد أن جرفت السيول مركبته أثناء محاولته عبور أحد الأودية.

بالفيديو.. مسيرة الأعيرة النارية بالليث لتحية سجين مخدرات تنتهي بالقبض على 13 مشاركًا

كشفت مصادر «عاجل»، أن السلطات الأمنية ألقت القبض على 13 مشاركًا بمسيرة بالسيارات في قرية «طفيل» بمحافظة الليث جنوب مكة المكرمة، تخللها إطلاق نار مكثف من أسلحة رشاش وكلاشينكوف؛ احتفالًا بخروج صديق لهم من السجن في قضية مخدرات.

«هدف» يودع 436 مليون ريال في حسابات المستفيدين من برنامج إعانة الباحثين عن عمل

أودع صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، اليوم الثلاثاء، أكثر من 436 مليون ريال، في الحسابات البنكية لأكثر من 274 ألف مستفيد ومستفيدة من المسجلين في برنامج إعانة البحث عن عمل وإعانة صعوبة الحصول على عمل، وذلك عن شهر أبريل 2020م.

حساب المواطن: مزاولة نشاط تجاري لا يمنع الاستفادة من الدعم

أكَّد برنامج حساب المواطن، أن من يزاول نشاطًا تجاريًا، يمكنه الاستفادة من الدعم المقدم من البرنامج؛ بشرط توافر عدة شروط.

الأرصاد تنبه لأمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة على نجران

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وخباش، وحبونا، ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ9 مساءً.

بالفيديو.. محامية تطالب بـ«شرطة أسرية» لمتابعة قضايا التعنيف

طالبت المحامية «رنا الدكنان»، بإنشاء شرطة أسرية، وذلك تعقيبًا منها على واقعة القبض على معنِّف فتاتي الرياض منذ عدة أيام.

بالصور.. أمير المدينة المنورة يدشن مشاريع صحية جديدة بـ 628 مليون ريال

دشن أمير منطقة المدينة المنورة «فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز»، عبر تقنية الاتصال المرئي، عددًا من المشاريع الصحية الجديدة، التي نفذتها وزارة الصحة بالمدينة المنورة؛ بقيمة إجمالية تجاوزت 628 مليون ريال؛ بمشاركة الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير المنطقة، ووزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة.

بالصور.. أمير الباحة يتفقد غرفة العمليات بفرع الهلال الأحمر بالمنطقة

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تفقد الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، أمس، غرفة العمليات بفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة، كما اطلع على الجهود التي يبذلها منسوبو الهلال الأحمر على مدى 24 ساعة.

بالصور.. ضبط محل حلاقة داخل مسكن خاص بالخرج

ضبطت بلدية الخرج، ممثلة بإدارة الرقابة الصحية، عمالة مخالفة تمارس أعمال الحلاقة داخل سكن خاص، مخالفة بذلك الاشتراطات الصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

بالصور.. جمعية الكشافة تُشارك في ورشة عربية لدعم وتمكين الشباب

شاركت جمعية الكشافة العربية السعودية، في ورشة العمل الافتراضية، التي نظمها الإقليم الكشفي العربي- المنظمة الكشفية العربية- في موضوع «السياسة العالمية لمشاركة الشباب»؛ بهدف تأكيد مشاركة الشباب على كل المستويات في الحركة الكشفية، من خلال تقديم الدعم والتمكين والمشاركة.

ضبط معمل خیاطة مخالف داخل سكن عمال بالعوالي

ضبطت أمانة منطقة المدينة المنورة، ممثلة في الفرق الرقابیة التابعة لبلدية العوالي، معملاً مخالفًا للخیاطة داخل سكن عمال.

بالصور.. مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل أعماله الخيرية حول العالم

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أعماله الخيرية خلال شهر رمضان؛ حيث شملت ثلاث دول هي باكستان واليمن والسودان، بالإضافة إلى إقليم بونتلاند.

«نيوم» تطلق مبادرة لتأهيل 6000 متدرب للعمل في مشروعاتها

أطلقت شركة نيوم، اليوم الثلاثاء، أولى مبادراتها التدريبية لتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية الشابة للعمل في مشروع نيوم، من خلال برنامج «نيوم للدبلوم المهني المنتهي بالتوظيف».

القصبي يوجه بإلغاء شرط عدم إعادة أو استبدال البضاعة

وجه وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، الأمانات، بإلغاء شرط عدم استرجاع واستبدال البضاعة المبيعة، مؤكدًا أن خيار الاسترجاع والاستبدال حق أصيل للمستهلك.

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