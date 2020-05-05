بالصور.. مدني العاصمة المقدسة يسيطر على حريق شب بحاوية لنقل مواد كيميائية

تمكنت فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة من السيطرة على حريق شب بحاوية لنقل مواد كيميائية.

جاء ذلك، حسبما أفاد المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني.

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وفى التفاصيل، قال القرني إن عمليات 911 تلقت في تمام الساعة: (12:27) الثلاثاء، بلاغًا يفيد بوجود حريق بتريلا محملة بحاوية بحي بطحاء قريش، مشيرًا إلى أنه ‏على الفور جرى تحريك الفرق اللازمة والسلالم والمعدات المساندة.

وأضاف، أنه بوصول الفرق للموقع اتضح أن الحالة عبارة عن حريق بحاوية تحتوي على مواد كيميائية تقطرها تريلا، وعلى الفور تم فصل مقدمة التريلا (قمرة القيادة) عن التريلا.

وباشرت الفرق عمليات الإطفاء؛ باستخدام مادة الرغاوي حيث تمت السيطرة على الحريق في حينه ولم تسجل إصابات. كما باشر فريق التحقيق عمله بالموقع لإكمال الإجراءات اللازمة.