بالفيديو.. وزارة الصحة تعلن أعمار الوفيات الجدد بكورونا في المملكة

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، عن أعمار الوفيات الجديدة بفيروس كورونا والبالغ عددهم 9 وفيات.

وأوضح متحدث وزارة الصحة -خلال الإيجاز الصحفي اليومي الخاص بمتابعة مستجدات كورونا في المملكة- أن الحالات الـ9 من بينهم حالة لمواطنة و8 حالات لجنسيات أخرى. وسجلت الحالات في الرياض ومكة والمدينة وجدة والقصيم، وتراوحت أعمارهم بين 34 و75 عامًا، ومعظمهم كانوا يعانون من أمراض مزمنة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، أن مدينة جدة تصدّرت إصابات كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة 385 حالة من أصل 1595 حالة تم تسجيلها.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، خلال مؤتمر صحفي، أن مدينة مكة المكرمة جاءت في المرتبة الثانية، وسجلت 337 حالة، ثم الرياض 230 حالة، والدمام 141 حالة، والجبيل 120 حالة، والهفوف 101 حالة، والخبر 89 حالة، والطائف 65 حالة.

وتابع بأن المدينة المنورة سجلت 25 حالة، والنعيرية وبيش 14 حالة لكل منهما، وقرية العليا 12 حالة، والدرعية 11 حالة، وبريدة 9 حالات، وأبها وتبوك 8 حالات لكل منهما، ورابغ والزلفي 5 حالات لكل منهما، وبيشة والخرج 4 حالات.

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ومضى قائلًا، إن ينبع سجلت حالتين، والهدا والقريع والمخواة وضباء والقنفذة وليلى؛ حالة واحدة لكل منها.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 1595 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بينما ارتفع إجمال الإصابات إلى 30251.

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