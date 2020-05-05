بالفيديو.. الصحة تقدم نصائح مهمة لمرضى الربو خلال جائحة كورونا

وجه المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، اليوم الثلاثاء، نصائح مهمة لمرضى الربو، خاصة في ظل جائحة كورونا.

وقال العبد العالي – خلال مؤتمره الصحفي اليومي- إنه من الأمور المهمة لمرضى الربو، أخذ العلاج في وقته الطبيعي والتأكد من أن الأدوية الموجودة لديه كافية، ومراجعة الطبيب المعالج له والذي قد يصف له نصائح إضافية.

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كما نصح المتحدث المصابين بالربو بالابتعاد عن أي مهيجات تنفسية، أو أي فرص لانتقال العدوى من التزام بالبقاء في المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، وعند الخروج يتم اتخاذ الاحتياطيات اللازمة من كمامة وغسل اليدين.

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