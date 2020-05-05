خلال المؤتمر الصحفي للدكتور محمد العبد العالي
وجه المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، اليوم الثلاثاء، نصائح مهمة لمرضى الربو، خاصة في ظل جائحة كورونا.
وقال العبد العالي – خلال مؤتمره الصحفي اليومي- إنه من الأمور المهمة لمرضى الربو، أخذ العلاج في وقته الطبيعي والتأكد من أن الأدوية الموجودة لديه كافية، ومراجعة الطبيب المعالج له والذي قد يصف له نصائح إضافية.
كما نصح المتحدث المصابين بالربو بالابتعاد عن أي مهيجات تنفسية، أو أي فرص لانتقال العدوى من التزام بالبقاء في المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، وعند الخروج يتم اتخاذ الاحتياطيات اللازمة من كمامة وغسل اليدين.
اقرأ أيضًا:
وزارة الصحة: تسجيل 1595 إصابة جديدة بكورونا.. وإجمالي الوفيات 200
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. الصحة تقدم نصائح مهمة لمرضى الربو خلال جائحة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.