الشيخ السديس يقف على أعمال الخدمات في جميع المواقع بالمسجد الحرام

وقف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، يرافقه وكيل الرئيس العام للترجمة والشؤون التقنية أحمد بن عبدالعزيز الحميدي، على أعمال الخدمات في جميع المواقع في المسجد الحرام.

واطلع الشيخ السديس على سير الأعمال في المسجد الحرام والتأكيد على أهميتها، وذلك للارتقاء بالخدمات المقدمة، وبما يعكس اهتمام وعناية القيادة الرشيدة -حفظها الله- بالحرمين الشريفين وقاصديهما.

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وأكد السديس ضرورة الاجتهاد في الأعمال والسعي الدائم للتطوير والمواكبة لإحداث نقلة نوعية في منظومة الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين، مشيدًا بالجهود التي يبذلها العاملون في خدمة المسجد الحرام، حاثًا إياهم على بذل المزيد من الجهود والعطاء والارتقاء بأدائها على خير وجه بما يحقق أهداف هذه الرسالة السامية.

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