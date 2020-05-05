«الموارد البشرية» تعلن توحيد استقبال طلبات الوافدين للعودة لبلدانهم بمنصة «أبشر»

بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، عن توحيد مبادرة تمكين الوافدين من العودة إلى بلدانهم عبر مبادرة «عودة» بمنصة (أبشر).
وأوضحت الوزارة في بيان لها نشرته عبر حسابها بتويتر، أنه إلحاقًا لمبادرة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتمكين الوافدين من العودة إلى بلدانهم جوًا بشكل استثنائي، فقد تم توحيد واستقبال الطلبات عبر مبادرة «عودة» بمنصة (أبشر)، وتقتضي مبادرة "عودة" وبشكل استثنائي، تمكين من يرغب من المقيمين حاملي تأشيرتي (الخروج والعودة والنهائي) وتأشيرات الزيارة بمختلف أنواعها والتأشيرة السياحية من السفر جوًا لبلدانهم، وذلك من خلال تقديم طلبات العودة إلى بلدانهم، إلكترونية عبر منصة (أبشر).
وأضاف البيان، أن هذه المبادرة تتم بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، مشيرًا إلى أنه سيتم استقبال الطلبات والموافقة عليها بالتنسيق مع الجهات المعنية لإنهاء إجراءات سفرهم عبر الرحلات الجوية الدولية، بعد موافقة الدول السماح باستقبال رعاياهم.
حيث سيتم إرسال رسالة نصية للمستفيد موضحًا بها موعد الرحلة ورقم التذكرة وبيانات الحجز، وبموجبها يقوم المستفيد بتأمين تذكرة سفره واستكمال إجراءات السفر.
وأوضحت الوزارة، أنه يمكن للمقيمين الاستفادة منها من خلال الدخول على منصة (أبشر) للخدمات الإلكترونية، ثم اختيار أيقونة (عودة) وتعبئة الحقول التالية: (رقم الإقامة - تاريخ الميلاد - رقم الجوال - مدينة المغادرة - مطار الوصول)، كما أنه لا يلزم للحصول على الخدمة وجود حساب للمستفيد في ( منصة أبشر)، وذلك تسهيلًا للمقيمين للاستفادة من المبادرة.
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